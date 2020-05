Jak Krystyna Czubówna radzi sobie z rapowaniem? Słynna dziennikarka i lektorka wzięła udział w akcji #hot16challenge2. Sądząc po statystykach, poradziła sobie wyśmienicie. Pod materiałem pojawiło się mnóstwo pochwał.

Zasady akcji #hot16challenge2 są dziecinnie proste: po otrzymaniu nominacji mamy 72 godziny na nagranie 16 wersów na dowolny temat i możemy nominować kolejne osoby. Challenge jest ściśle związany ze zbiórką na rzecz służby zdrowia walczącej z koronawirusem.

W wydarzeniu, które rozpoczął Solar wzięło udział mnóstwo gwiazd sceny muzycznej. Swoje wersje #hot16challenge2 nagrali m.in. Taco Hemingway, Mata, Bedoes, Zeus, Szpaku, Dawid Podsiadło, Paweł Domagała i Natalia Szroeder. Wkrótce wyzwania zaczęły podejmować osoby spoza sceny muzycznej. Rap nagrał prezydent Andrzej Duda, Janusz Korwin-Mikke, Adam Bodnar, Marcin Matczak, Jakub Żulczyk, Artur Andrus i Cezik.

Krystyna Czubówna w #hot16challenge2.

Nominację od ostatniego z wymienionych otrzymała Krystyna Czubówna. Słynna lektorka postanowiła podjąć wyzwanie i przedstawiła własną wersję #hot16challenge2:

„Każdy rapuje, bo cel to uświęca, ja jestem lektorką, czytam o zwierzętach

To nie jest ma bajka, to nie te klimaty, nie szukam poklasku, ani aprobaty

Zostawmy podziały, to nie polityka, tą zrzutką, tym rapem, wspomóżmy medyka Hiszpania

Boliwia, Cypr czy Ameryka, ten wirus, zaraza, każdego dotyka

Zachowaj ostrożność, zaufaj lekarzom, doceń ich naukę, niechaj się wykażą

Czasu nie marnuj, zrób zaległe sprawy – poczytaj, pomyśl i zadzwoń do mamy

Cezik mnie poprosił, więc i ja rapuję, zaraz się dowiecie, kogo nominuję

Dzisiaj o wirusie, a nie o delfinach, pozdrawiam serdecznie – czytała Krystyna”.

Lektorka nominowała do wzięcia udziału w akcji prof. Jerzego Bralczyka, Michała Ogórka, Tomasza Knapika i Marysię Sadowską.

Występ dziennikarki wyraźnie przypadł do gustu internautom. W sobotę rano licznik pod nagraniem wskazywał już ponad 900 tysięcy odsłon, a to jeszcze nie koniec. „Wspaniałe!!! Czekałem na to bardziej, niż na kolejne luzowanie obostrzeń” – napisał Cezik.

Podobnych komentarzy jest znacznie więcej. „Jak cezik nominował Panią Krystynę to nie mogłem się doczekać aż otrzymamy odpowiedź. Moim zdaniem Pani Krystyna to najlepszy głos lektorski w Polsce” – przekonuje jeden z komentujących. „Przy żadnym innym głosie nie czuje się tak wyluzowany. Piękna rzecz” – czytamy w innym komentarzu.

Źródło: YouTube, siepomaga.pl