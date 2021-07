W wieku 80 lat zmarła Krystyna Konarska, piosenkarka znana między innymi jako autorka przeboju „Zakochani są wśród∂ nas”. Gwiazda zmarła w Niemczech, gdzie mieszkała na stałe. O jej śmierci poinformowała Ewa Szczepanik.

Ewa Szczepanik prowadziła oficjalny fan klub artystki oraz jej stronę internetową. Byłą z piosenkarką w stałym kontakcie. Teraz poinformowała, że Krystyna Konarska nie żyje. „Dotarła do nas z Niemiec bardzo przykra wiadomość. Krystyna Konarska nie żyje. Trudno w to uwierzyć wielbicielom jej wyjątkowego talentu, dla których ta wspaniała artystka była kimś ważnym i bliskim, choć od dość dawna mieszkała poza Polską i nie udzielała się publicznie. Lśniła ciepłym blaskiem najpiękniejszej gwiazdy, dając nam swoimi niezapomnianymi piosenkami tak wiele radości i wzruszeń” – czytamy.

Informację o śmierci artystki potwierdził również Andrzej Luter. Przekazał on, że Krystyna Konarska zmarła w Rinteln, po długiej chorobie. Ewa Szczepanik w rozmowie z Plejadą przekazała z kolei, że artystka przeszła zawał, a następnie wylew. Nie jest znana dokładna data śmierci artystki. „Pani Krystyna Konarska chorowała. Przeszła rozległy zawał, a potem wylew. Zmarła w Rinteln. Niestety, nie potrafię podać dokładnej daty śmierci” – przekazała.

Krystyna Konarska

Krystyna Konarska urodziła się 8 marca 1941 roku w Berlinie. Do Polski przyjechała jako nastolatka, uczęszczała do Liceum Pedagogicznego w Opolu, którego jednak nie ukończyła. W 1961 roku zostałą laureatką konkursu zorganizowanego przez lokalną rozgłośnię.

Wokalistka wystąpiła kilka razu na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Odbyła również swoje trasy koncertowe po ZSRR, Jugosławii i Węgrzech. W drugiej połowie lat 60. wyjechała z kraju do Paryżu. Tam mieszkała przez jakiś czas, później chwilę mieszkała na Alasce, by ostatecznie przenieść się do Niemiec. W ówczesnym NRD prowadziła cykl audycji telewizyjnych „Krystyna Konarska przedstawia”.

Krystyna Konarska nagrała wiele ponadczasowych przebojów, takich jak „Boję się twojej miłości”, „Przyjdzie po mnie ktoś” czy „A jednak do pary”. Najbardziej znana jest jednak z hitu „Zakochani są wśród nas”, który przypadł do gustu słuchaczom w całej Polsce.

Wokalistka zmarła w Niemczech w wieku 80 lat.

