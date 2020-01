Krzysztof Piątek w tym sezonie nie jest w najlepszej formie. Po transferze Zlatana Ibrahimovicia, Polak wypadł z pierwszego składu Milanu i nie wykluczone, że odejdzie z klubu. Tymczasem według sensacyjnych doniesień prasy, polskim napastnikiem interesuje się ponoć Barcelona. Wśród zainteresowanych pozyskaniem napastnika jest również Napoli.

Kilka tygodni temu dużo mówiło się o tym, że Piątek mógłby trafić do Tottenhamu, gdzie zajął by miejsce kontuzjowanego Harry’ego Kane’a. Władze AC Milan nie chcą jednak wypożyczyć Polaka, tylko sprzedać i to za sporą kwotę, bo aż 30 mln euro. Tottenham jak na razie nie jest najwyraźniej zainteresowany zakupem napastnika.

Tymczasem „Mundo Deportivo”, cytowane przez Radio ZET przynosi sensacyjne wieści, bo okazuje się, że jednym z nazwisk na liście życzeń Barcelony jest właśnie polski napastnik. Piątek miałby zastąpić Louisa Suareza, którego kontuzja wyeliminowała z gry na co najmniej cztery miesiące. Jednak również w tym przypadku pojawił się ten sam problem, bo Duma Katalonii wolałaby wypożyczyć Polaka, na co nie godzi się Milan.

Włoskie media informują z kolei, że Piątek może trafić do Napoli. Jednak według telewizji „Rai” w tym klubie polski napastnik mógłby pełnić rolę zmiennika Arkadiusza Milika. „Jeśli uda się oddać Fernando Llorente do Tottenhamu Hotspur, to Napoli może podjąć ekstremalną próbę pozyskania Krzysztofa Piątka.” – informuje „RAI” w artykule przytaczanym przez sportowefakty.wp.pl.

