Ks. Sebastian Picur, czyli duchowny znany z serwisu TikTok, odpowiedział na pytanie czy zakupy w niedzielę należy uważać za grzech. Jego odpowiedź odbiła się szerokim echem.

Od kilku lat zakupy w sklepach wielkopowierzchniowych na terenie naszego kraju są niemożliwe w niedziele. Jest oczywiście kilka wyjątków, czyli tzw. niedziel handlowych, jednak w dużej mierze dyskonty pozostają wyłączone w ostatni dzień tygodnia.

Zakupy można jednak zrobić w sklepach typu „Żabka”. Czy w takim razie, biorąc pod uwagę katolików, jest to grzech? Na to pytanie odpowiedział ks. Sebastian Picur, czyli duchowny, który jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, w serwisie TikTok.

Czy zdaniem księdza zakupy w niedzielę są grzechem? Jego odpowiedź nie pozostawia złudzeń. – Czy te zakupy są konieczne w niedzielę i czy można zrobić je w tygodni? Warto pewne sprawy ogarnąć przed niedzielą – napisał duchowny.

Wiele wskazuje więc na to, że zdaniem księdza zakupy w niedzielę powinny być dla nas ostatecznością. Warto więc zaopatrzyć się w odpowiednie produkty wcześniej po to, by w niedzielę odpoczywać i nie korzystać z placówek usługowych. – Jak można zrobić zakupy w sobotę, to niedziela do odpoczynku z rodziną i Bogiem – napisał z kolei jeden z internautów niejako uzupełniając odpowiedź księdza.

Przeczytaj również: