Ile dać do koperty podczas wizyty duszpasterskiej? To pytanie nurtuje wielu z nas. Głos w tej sprawie zabrał ksiądz.

Zbliżają się wizyty duszpasterskie. Księża z lokalnych parafii będą odwiedzać nas w domach i błogosławić je. Podczas wizyty jest również miejsce na modlitwę oraz krótką rozmowę z duchownym.

Stałym elementem jest także przekazanie datków na parafię. Zwyczajowo robi się to umieszczając określoną kwotę gotówki we wcześniej przygotowanej kopercie. Wielu Polaków zadaje sobie jednak pytanie, ile włożyć do koperty, aby nie popełnić nietaktu.

Wyjaśnić to postanowił pewien ksiądz, który publikuje swoje nagrania w serwisie TikTok pod nickiem „padre.adriano”. Duchowny w prostych słowach odniósł się do całej sprawi.

Ile dać do koperty po kolędzie? Ksiądz wyjaśnia

– Kolęda to przyjęcie błogosławieństwa. To znaczy – ksiądz przychodzi, żeby odmówić modlitwę razem z rodziną, żeby oddać ten dom w ręce Pana Boga – powiedział ksiądz w nagraniu.

Ksiądz Adrian wprost oznajmił również, że ofiara przeznaczona przez wiernych podczas kolędy jest dobrowolna. W praktyce oznacza to, że w kopercie może znaleźć się dowolna kwota pieniędzy.

