Władze pomorskiej gminy Potęgowo zwróciły się z otwartym apelem do złodzieja, który w ostatnim czasie ukradł fotopułapkę. Co ciekawe, urządzenie nadal robi zdjęcia i wysyła je do urzędników. Co postanowili zatem dać złodziejowi szansę na zwrócenie łupu bez angażowania policji.

Polsat News wyjaśnia, że fotopułapka to urządzenie zasilane bateryjnie. Działa w uśpieniu do momentu, gdy zamontowany w niej czujnik wykryje ruch. Pułapka rejestruje obraz, a następnie wysyła zdjęcie do właściciela rejestratora. Urządzenia najczęściej wykorzystuje się do ścigania osób, które nielegalnie porzucają swoje śmieci w lasach oraz do obserwacji dzikich zwierząt.

Tymczasem jedno z urządzeń w gminie Potęgowo zaczęło wysyłać urzędnikom nietypowe zdjęcia. Widać na nim najprawdopodobniej wnętrze domu kogoś, kto… ukradł fotopułapkę. Jedno z takich zdjęć pokazali w sieci urzędnicy.

„Zwracamy się z prośbą do osoby, która przywłaszczyła sobie fotopułapkę będącą własnością gminy o jej zwrot do jutra, tj. do 9 września 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Potęgowie (pok. 14)” – napisali w czwartek urzędnicy.

Jeśli złodziej, który ukradł fotopułapkę nie pójdzie po rozum do głowy, to sprawą zajmie się policja. Do chwili publikacji, nie pojawiła się informacja o zwrocie urządzenia.

Źr. facebook; Polsat News