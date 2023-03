Dawid Kubacki w ostatnim momencie musiał wycofać się ze startu w Vikersund. Polski skoczek musiał wracać do kraju z przyczyn osobistych. Nie wiadomo, co dokładnie było powodem. Czy zobaczymy jeszcze Kubackiego w tym sezonie? W tej sprawie głos zabrał Apoloniusz Tajner.

Przypomnijmy, że w niedzielę, tuż przed rozpoczęciem konkursu w lotach narciarskich Polski Związek Narciarski poinformował o tym, iż jeden z naszych reprezentantów musi wycofać się z rywalizacji. „Dawid Kubacki z przyczyn osobistych opuszcza cykl Raw Air i nie wystartuje w dzisiejszym konkursie” – napisano.

Przez wzgląd na szacunek do życia prywatnego naszego skoczka dziennikarze nie podają przyczyn. Do sprawy odniósł się wczoraj Stefan Kraft. – To naprawdę smutne. To musi być coś trudnego. Mogę mu tylko życzyć wszystkiego najlepszego – podkreślił.

Czy Kubacki wystartuje w najbliższych zawodach? Jest komentarz Tajnera

W związku z niespodziewaną absencją naszego skoczka trwają spekulacje, czy zobaczymy Kubackiego na najbliższych zawodach. Do sytuacji odniósł się były prezes PZN, Apoloniusz Tajner.

– Z informacji, które do mnie dotarły, wynika, że Dawid będzie startował w kolejnych zawodach Pucharu Świata, ale naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej – powiedział były prezes PZN.

