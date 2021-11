Barbara Kurdej-Szatan zdecydowała się na powrót do mediów społecznościowych. Zamieściła na Instagramie post, w którym podziękowała za wszystkie dobre wiadomości. W komentarzach nie brakuje słów wsparcia.

Barbara Kurdej-Szatan nie ma za sobą łatwego czasu. Jej post na temat Straży Granicznej wywołał ogromne oburzenie. Sprawa trafiła do prokuratury, a sama aktorka została pozbawiona roli w serialu „M jak miłość”. I chociaż przeprosiła za swoje słowa wyznając, że odnosiła się jedynie do sytuacji na głośnym nagraniu, to konsekwencje z pewnością będzie odczuwała jeszcze przez długi czas.

Teraz Kurdej-Szatan zdecydowała się wrócić do mediów społecznościowych. Zamieściła w sieci wymowny post. „Dziś nas Warszawą wyszło słońce… :) Dziękuję Was za ogrom wiadomości i dobrej energii. Czytam je wszystkie po kolei… i nadzieja we mnie rośnie… na wszelkie dobro. Całuję” – napisała.

Po postem aktorki pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy, między innymi od kolegów i koleżanek z branży. Słowa wsparcia zostawili między innymi Joanna Koroniewska, Katarzyna Cichopek czy Tomasz Oświeciński. Oczywiście nie zabrakło również ostrych komentarzy i kłótni pomiędzy internautami, którzy wypominają Barbarze Kurdej-Szatan głośny post.

Żr.: Instagram/kurdejszatan