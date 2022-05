Były prezydent Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z „Super Expressem” opowiedział o pewnej rozmowie z Władimirem Putinem. Prezydent Rosji miał mu pokazać miejsce, w którym trzyma kody do broni nuklearnej i opowiedzieć o procedurach.

Prowadząca rozmowę Kamila Biedrzycka zapytała, czy Kwaśniewski uważa scenariusz użycia broni jarowej za realny. „To jest jeden z elementów propagandy, którą oni narzucają. (…) Po pierwsze użycie tej broni to nie jest taka prosta sprawa” – odparł.

Przy okazji były prezydent opowiedział o pewnej rozmowie, jaką odbył z Putinem przed laty podczas uroczystości we Francji. „Putin mi pokazał coś kiedyś, jak byliśmy we Francji. On miał swoją limuzynę, którą samolot przewiózł z Rosji. Jechaliśmy na kolejne uroczystości, zaprosił mnie do samochodu i pokazał miejsce, gdzie jest ulokowana teczka z różnymi kodami” – wspomina Kwaśniewski.

„Ja na wszelki wypadek nie dotykałem tego, żartując, że nie chce spowodować III wojny światowej. On mi wytłumaczył mniej więcej te procedury. To nie jest tak, że ktoś w chwili złości, czy szału, może nacisnąć guzik i mamy wojnę atomową” – kontynuował Kwaśniewski.

Kwaśniewski nie wierzy w wojnę atomową?

Były prezydent uważa, że wybuch wojny atomowej to mało realny scenariusz. „Ja liczę na to, że w tej drabince decyzyjnej są ludzie, którzy mają więcej zimnej krwi, więcej spokoju i to nie może wydarzyć się tak nagle. Druga rzecz, która może nas uspokajać, to to, że Putin chyba nie jest samobójcą, bo jemu na własnym życiu zależy. Pamiętamy, jak się zachowywał w trakcie pandemii COVID-19” – przypomniał Kwaśniewski.

Kwaśniewski przyznał jednak, że gdyby był dziś prezydentem, to by rozmawiał z generałami o takim scenariuszu. „To jest największa zmiana, jaka się dokonała” – stwierdził polityk.

Źr. se.pl