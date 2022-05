Ukraińska agencja informacyjna UNIAN, powołując się na wyniki badania opinii społecznej, wskazuje, że ewentualne ogłoszenie mobilizacji w Rosji sprawi, że Władimir Putin gwałtownie straci poparcie. Zdaniem agencji, może to doprowadzić nawet do upadku władzy.

Pracownicy agencji przeprowadzili rozmowy z młodymi Rosjanami na ulicach rosyjskich miast. Putin nie będzie zadowolony z wyniku ankiety. Okazuje się, że Rosjanie w wieku poborowym negatywnie odnoszą się do perspektywy mobilizacji. Niektórzy mówili nawet o wojnie, że jest zbrodnicza.

Absolutna większość młodych Rosjan negatywnie odnosi się do powszechnej mobilizacji w celu uczestniczenia w wojnie przeciwko Ukrainie.

Agencja cytuje nawet wypowiedzi niektórych napotkanych osób. „W d… niech sobie wsadzą taką armię poborową. W zasadzie wszystkich teraz wysyła się na śmierć. To nie są nasze interesy, nie potrzebujemy tego. Nikomu porządnemu nie jest to potrzebne. Jak ktoś uważa, że to normalne – to niech jedzie. Ja nie chcę umierać w imię czyichś interesów” – mówi jeden z młodych Rosjan.

„Gotów jestem bronić Rosji przed faszystami, lecz jeżeli napadnie na Rosję kto inny niż faszyści, to może to nawet dobrze?” – mówił inny rozmówca. „Najpierw trzeba zwyciężyć faszyzm, a dopiero potem eksportować antyfaszyzm” – dodał kolejny Rosjanin w wieku poborowym.

Przed rosyjskim Dniem Zwycięstwa wielu komentatorów obawiało się, że Putin ogłosi powszechną mobilizację w Rosji. Dotąd do tego jednak nie doszło.

Źr. RMF FM