Fundacja Przyjaciele Zwierząt w Gnieźnie opublikowała szokujące zdjęcie. Widać na nim łabędzia, który skonał w ogromnych bólach. To wina ludzi.

Fundacja Przyjaciele Zwierząt w Gnieźnie opublikowała wpis na swoim profilu w serwisie Facebook. Dołączono do niego zdjęcie, na którym widać nieżywego łabędzia. Ptak skonał na plaży, najprawdopodobniej w wyniku ludzkiej ingerencji poprzez karmienie go chlebem.

– Tyle się apeluje…NIE KARMCIE ŁABĘDZI CHLEBEM!!! CHLEB DLA ŁABĘDZI CZY KACZEK TO ŚMIERĆ!!! – napisano na profilu społecznościowym pro zwierzęcej fundacji (pisownia oryginalna).

– Spożywany przez długi okres wywołuje u nich schorzenia układu pokarmowego, które prowadzą do osłabienia ptaków… Chleb w czasie trawienia wytwarza kwas chlebowy, który zakwasza układ pokarmowy ptaka, prowadząc do biegunek, a także bardzo poważnej choroby – KWASICY żołądka. Chleb zawiera także sól, a ta zaburza gospodarkę wodną organizmu, co może prowadzić do śmierci – tłumaczą.

Łabędź skonał w Gnieźnie

Przedstawiciele fundacji podkreślają, że do takiej sytuacji doszło właśnie w Gnieźnie, gdzie przekarmiony łabędź po prostu zdechł. Wcześniej przewieziono go do weterynarza, jednak ptaka nie udało się uratować.

– Tak jak miało to miejsce wczoraj, na gnieźnieńskich Łazienkach… Ptak skrajnie zatruty trafił do weterynarza, który mimo najszczerszych chęci nie zdołał uratować RODZICA, którego jaja wysiaduje drugi opuszczony łabędź – czytamy.

– żołądku miała PRAWIE 3 KG NIESTRAWIONEGO PIECZYWA… Trzy kilogramy – podkreślają przedstawiciele fundacji. – est wiosna – ptaki nie potrzebują dokarmiania gdyż są w stanie same zapewnić sobie pokarm… Ludzie jednak je rozleniwiają… I oduczają instynktownego poszukiwania jedzenia… W imię czego? Chęci bliskiego kontaktu z dzikim zwierzęciem? – czytamy.

