Aktorzy od dawna narzekają na swoje niskie emerytury. Jednak okazuje się, że nie wszyscy. Oryginalnego komentarza w tej sprawie udzieliła ostatnio Laura Łącz. – Ja nie leżę na kanapie i nie pachnę, ponieważ od świtu do zmierzchu pracuję – powiedziała w rozmowie z „Twoim imperium”.

Lista gwiazd, które narzekają na wysokość swoich emerytur jest długa. Drażliwy temat powrócił kilka tygodni temu. Prezes ZUS Gertruda Uścińska odniosła się do wspomnianego problemu w programie WP „Money. To się liczy”. Jak przekonuje, niskie świadczenia są konsekwencją składek wpłacanych przez artystów.

– Wolne zawody, artyści zawierają umowy o dzieło, które nie rodzą żadnego obowiązku ubezpieczenia społecznego, ani dobrowolnego, ani obowiązkowego. A więc te składki są płacone od niewielkich przychodów – powiedziała Uścińska.

W kontekście wywiadu prezes ZUS media przypominały o wartości świadczeń: Krzysztofa Cugowskiego (570 złotych), Alicji Majewskiej (1000 zł) oraz Maryli Rodowicz (1600 zł). Na swoją emeryturę narzekała także Małgorzata Potocka. – Mam najniższą emeryturę z najniższych, dlatego jakbym chciała z niej korzystać, to bym po prostu nie była w stanie żyć – stwierdziła, wzywając do reformy systemu.

Laura Łącz szczerze o sprawie emerytury: Nie żalę się i nie narzekam

Wątek emerytur pojawił się ostatnio w rozmowie Laury Łącz z „Twoim imperium„. Aktorka, znana m.in. w serialu „Klan” wyznaje, że nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek po 60. Dopytywana o popularne ostatnio wśród celebrytów wyjazdy zagraniczne, przyznała, że nie jest fanką tego rodzaju wypoczynku.

– Jako domatorka nie lubię podróżować, więc nie zazdroszczę tym wszystkim celebrytom – powiedziała. – Ja nie leżę na kanapie i nie pachnę, ponieważ od świtu do zmierzchu pracuję – zaznaczyła.

Dziennikarz zapytał w końcu o niską emeryturę (z medialnych doniesień wynika, że Łącz otrzymuje ok. 1000 zł miesięcznie). Aktorka udzieliła dosadnej odpowiedzi. – To, że mam niską emeryturę, jest moją osobistą sprawą. Nie żalę się i nie narzekam, bo to po prostu nie leży w moim charakterze – stwierdziła.