Wygląda na to, że piąta fala pandemii rozpoczyna się w Polsce na dobre. Waldemar Kraska poinformował w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski, że w ciagu ostatniej doby potwierdzono 19 652 nowe zakażenia COVID-19 w naszym kraju. „Tydzień do tygodnia jest to wzrost o 72 procent. To jest dość duży, lawinowy skok. Przybywa niestety nowego wariantu Omikron. Potwierdzono już 709 przypadków” – powiedział.

Niestety, niepokojące dane dotyczą również zgonów. W ciągu ostatniej doby zmarło bowiem aż 377 osób. „Prawie 300 ofiar to są osoby niezaszczepione. To są zgony, których mogliśmy uniknąć, gdyby te osoby się zaszczepiły” – powiedział wiceminister zdrowia.

Kraska pytany był również, czy piąta fala jest już w Polsce. „Myślę, że tak. Te codzienne wzrosty zakażeń pokazują, że tych przypadków jest coraz więcej” – stwierdził wiceminister. „Jeśli popatrzymy na województwa, to największy wzrost jest w województwie podkarpackim. Tak było przynajmniej wczoraj wieczorem. W liczbie pozytywnych testów dominuje województwo małopolskie. Praktycznie 26 procent wszystkich badanych próbek to próbki dodatki. W województwie mazowieckim to jest prawie 20 procent” – dodał.

Pełne dane MInisterstwo Zdrowia opublikuje o godzinie 10:30.

Żr.: WP