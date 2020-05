Francuska gazeta „Le Figaro”, cytowana przez RMF FM zastanawia się, dlaczego Polska i państwa Europy Centralnej lepiej poradziły sobie z pandemią koronawirusa, niż Francja i inne państwa Europy Zachodniej. We Francji liczba zgonów spowodowanych pandemią wzrosła już do ponad 26 tys.

Gazeta przekonuje, że istnieje wiele powodów mniejszej liczby ofiar w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, niż we Francji. Dziennik podkreśla, że takie państwa jak Polska szybko podjęły radykalne kroki. Rząd m.in. szybko zamknął granice i wprowadził obowiązkową kwarantannę dla osób przyjeżdżających zza granicy. Następnie władze wprowadziły obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych.

To nie jedyny powód, jaki wskazuje „Le Figaro”. Autor artykułu „Dlaczego kraje Europy środkowej lepiej odparły Covid-19”, przytaczanego przez radio RMF FM, wskazuje również, że pandemia później dotarła do państw tego regionu, niż przykładowo do Włoch. Dlatego Polska i inne kraje miały więcej czasu na rozpoznanie zagrożenia i wprowadzenie odpowiednich regulacji.

Źr. rmf24.pl