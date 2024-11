Lech Wałęsa trafił do szpitala. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcie dokumentujące jego pobyt w placówce zdrowia. Jego asystent Marek Kaczmar w rozmowie z portalem o2.pl wyjaśnił, co się dzieje.

Lech Wałęsa w piątek opublikował na swoim profilu w mediach społcznościowych niepokojące zdjęcie. Widzimy na nim byłego prezydenta Polski leżącego w szpitalu.

„Przypomnieli sobie o mnie .”- napisał Wałęsa jako komentarz do zdjęcia.

Sam zainteresowany nie wyjaśnił, co mu dolega. Więcej szczegółów przekazał natomiast jego asystent Marek Kaczmar. „Pan prezydent w ostatnim czasie nie czuł się najlepiej. Dziś rano (15.11) trafił na kontrolę kardiologiczną do szpitala w Gdańsku. Jest to rutynowa kontrola, która była wcześniej zaplanowana, ale została przyspieszona” – powiedział w rozmowie o2.pl.

Wałęsa od lat zmaga się m.in. z problemami kardiologicznymi, ale również z cukrzycą.

Źr. o2.pl; facebook