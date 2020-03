View this post on Instagram

[PL] Moi drodzy, przez ostatnie dni docierają do nas różne informacje, także prośby byśmy zostali w domach. Dotyczy to każdego z nas. Proszę wszystkich naszych kibiców i fanów: Szanujmy zalecenia jakie wszyscy dostajemy, bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych. Szczególnie o taką uwagę proszę naszych młodych kibiców. Zamknięte szkoły potraktujcie proszę jako wyraz odpowiedzialności za Wasze bezpieczeństwo i zdrowie. Tym razem nie gromadźmy się na razie w miejscach publicznych, w tym pod stadionami, jeśli nie jest to konieczne. Przyjdzie na to czas. Sport jest bardzo ważny, ale ważniejsze jest Wasze bezpieczeństwo. Wykorzystajcie proszę najbliższy czas najlepiej i najbezpieczniej jak potraficie. W spokoju i w domach🙏 Pozdrawiam Was, Robert [ENG] Dear All, Since the past few days we have received various information, including requests to stay at home. This applies to all of us. I ask all our supporters and fans: Let's respect the recommendations, let's be responsible for ourselves and others. I am asking especially our young fans. Please treat closed schools as an expression of responsibility for your safety and health. During this time, don’t gather in public places, including the stadiums, if it is not necessary. Sport is very important, but your safety is more important. Please use this coming time in the best and the safest way you can. Stay calm and stay at home🙏 All the best, Robert.