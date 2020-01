Robert Lewandowski jest bohaterem zdjęcia roku 2019 w kategorii sport. To nagroda przyznawana przez niemiecką agencję prasowo-informacyjną DPA. Uhonorowano fotografię pochodzącą z finału Pucharu Niemiec.

Słynne zdjęcie wykonane zostało 25 maja 2019 roku na Olympiastadion w Berlinie. Odbywał się tam finał Pucharu Niemiec, w którym Bayern Monachium pokonał RB Lipsk 3:0. Dwie bramki w tamtym spotkaniu zdobył Robert Lewandowski, a po drugim golu pozwolił sobie okazać radość odrobinę bardziej niż zwykle.

Gdy w 85. minucie spotkania Polak trafił do bramki po raz drugi, zdjął koszulkę, rzucił ją za linię boczną a następnie ręką złapał się za spodenki. W ten sposób pokazał światu nie tylko radość, ale również swoją muskulaturę. Oczywiście za zdjęcie koszulki arbiter musiał ukarać go żółtą kartką, jednak w tym momencie meczu nie miało to już znaczenia.

Autorem zdjęcia, które błyskawicznie obiegło świat jest Christian Charisius. I to właśnie ta fotografia uznana została przez niemiecką agencję DPA najlepszym zdjęciem 2019 roku w kategorii sport. Agencja przyznaje nagrody w pięciu kategoriach. Oprócz sportu są to również wiadomości, reportaż, życie codzienne oraz sztuka i rozrywka. Wyboru dokonało złożone z czterech osób jury, a udział w konkursie mogli wziąć wszyscy fotoreporterzy, którzy regularnie wykonywali zdjęcia dla agencji.

Źr.: Twitter/dpa_unternehmen