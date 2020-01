Wiele wskazuje na to, że Krzysztof Piątek faktycznie wkrótce opuści AC Milan. Jego ojciec Władysław w rozmowie z WP Sportowe Fakty przyznał, że zawodnik już się na to przygotował, ponieważ nie godzi się z rolą rezerwowego.

Forma Krzysztofa Piątka jesienią w niczym nie przypominała stylu, w jakim zachwycał rok temu. Trzeba również przyznać, że cały Milan grał słabo, co widać po miejscu w tabeli Serie A. Lekarstwem na problemy Rossonerich miał być transfer Zlatana Ibrahimovicia, który oznacza jednocześnie, że Piątkowi będzie bardzo ciężko o miejsce w pierwszym składzie.

Nic więc dziwnego, że natychmiast pojawiły się spekulacje na temat transferu Polaka. Wiele wskazuje na to, że Piątek wkrótce odejdzie z Milanu, najwięcej ofert łączy go z ligą angielską. „Bardzo dużo klubów pyta o Krzyska, są oferty wypożyczenia, ale Milanu to nie interesuje, ponieważ chce sprzedać syna za podobne pieniądze za jakie go kupił” – powiedział Władysław Piątek w rozmowie z WP Sportowe Fakty. Przypomnijmy, że zawodnik trafił do Milanu rok temu za 35 milionów euro.

Władysław Piątek przyznał również, że jego syn nastawił się już psychicznie na odejście z Milanu, ponieważ nie godzi się z rolą rezerwowego. „Na pewno nie godzi się z rolą zmiennika, chce grać, żeby być w formie na Euro, dlatego musi występować regularnie. Jeżeli w Milanie nie będzie mógł na to liczyć, to chętnie zmieni klub” – powiedział.

Czytaj także: Robert Lewandowski w logo Bundesligi? Zaskakująca propozycja

Źr.: WP Sportowe Fakty