Tylko dwóch bramek brakuje, by Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera. Polak ma obecnie na koncie 39 trafień w jednym sezonie Bundesligi. W rozmowie ze sport1.de głos na temat dyspozycji napastnika zabrał legendarny bramkarz, a obecnie dyrektor Bayernu Monachium Oliver Kahn.

Robert Lewandowski w obecnym sezonie Bundesligi ma na koncie 39 bramek. Ostatnio hat-tricka dołożył w meczu z Borussią M’gladbach. Mimo miesięcznej przerwy spowodowanej kontuzją, Polak ma ogromne szanse na pobicie rekordu Gerda Muellera, ustanowionego w sezonie 1971/72. Niemiecki zawodnik strzelił wówczas w jednym sezonie 40 goli.

Przed Bayernem jeszcze dwa spotkania. W meczach z SG Freiburg i FC Augsburg Lewandowski musiałby strzelić co najmniej dwa gole, by pobić niemal 50-letni rekord. Czy to się uda? Wątpliwości w tej kwestii nie ma Oliver Kahn.

Były bramkarz, a obecnie dyrektor Bayernu Monachium, w rozmowie ze sport1.de stwierdził, że Robert Lewandowski ma bardzo dużo doświadczenia. „Na tyle, na ile znam Roberta, mogę wysunąć wniosek, że Lewandowski nie pozwoli sobie odebrać tego rekordu. Nie może eraz wywierać na siebie zbyt dużej presji, ale wie, że ma w tym wiele doświadczenia” – powiedział.

Kahn wspomina również, co dla niego osobiście oznacza pobicie niemal 50-letniego rekordu. „Pamiętam, że gdy byłem młodym chłopakiem, ten wspaniały rekord Gerda Muellera był ciągłym problemem dla strzelców. 40 bramek w jednym sezonie? Nikt nie przypuszczał, że ten rekord kiedykolwiek może zostać wyrównany lub pobity” – stwierdził.

Czytaj także: Łukasz Jurkowski ma dość. Mocny wpis przed walką z Pudzianowskim

Źr.: WP Sportowe Fakty