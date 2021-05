W związku ze zbliżającym się oknem transferowym, jak bumerang powraca temat ewentualnych zmian barw klubowych Roberta Lewandowskiego. Napastnik Bayernu Monachium w rozmowie z „Tuttosport” tym razem sam zabrał głos w sprawie.

O możliwym transferze Roberta Lewandowskiego mówi się od lat. Jak donoszą media, jego agent Pini Zahavi wciąż jest w kontakcie z największymi europejskimi drużynami, takimi jak Real Madryt, Chelsea, Manchester City czy Paris Saint-Germain. Włodarze każdej z tych drużyn są w stanie wyłożyć za Polaka ogromne pieniądze, pod warunkiem oczywiście, że Bayern wyrazi taką chęć. A na to się na razie nie zanosi.

W rozmowie z „Tuttosport” Lewandowski przyznał, że obecnie jest szczęśliwy w Bayernie. Dziennikarz przypomniał jednak Polakowi, że przed laty był bliski przeprowadzki do Genui. Napastnik właśnie ligę włoską wymienił jako miejsce, w którym można się rozwijać. „Serie A to liga bardzo taktyczna, defensywna, trudno o bramki. O włoskiej piłce bardzo często i dużo opowiadali mi koledzy. Ale teraz mam ważny kontakt z Bayernem i jestem w tym klubie szczęśliwy” – powiedział.

Lewandowski odniósł się również do odejścia z drużyny Hansiego Flicka. Od 1 lipca nowym trenerem Bawarczyków będzie Julian Nagelsmann. „Otworzy się nowy rozdział, ale to, co zrobił dla Bayernu Flick, pozostanie w historii. Postaramy się wygrać wszystko także z Nagelsmannem. Dla mnie niewiele się zmieni: muszę strzelać wiele bramek niezależnie od trenera, który prowadzi zespół” – dodał.

Czytaj także: Lewandowski pobije rekord Gerda Muellera? Legendarny bramkarz nie ma wątpliwości

Źr.: WP Sportowe Fakty