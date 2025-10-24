W piątek wieczorem litewskie władze zamknęły główne lotniska w Wilnie i Kownie po wykryciu balonów meteorologicznych nadlatujących z Białorusi. Ministerstwo transportu poinformowało, że ruch lotniczy został wstrzymany do godziny 22:00 czasu lokalnego.

Zamknięcie przestrzeni powietrznej wpłynęło na cztery loty w Wilnie — przyloty z Kopenhagi, Helsinek, Londynu oraz odlot do Warszawy — oraz na trzy loty w Kownie — przyloty z Dublina i Londynu oraz wylot do Londynu.

To już trzecie takie zdarzenie od początku października. Wcześniej, we wtorek wieczorem, z powodu pojawienia się kilkudziesięciu balonów przemytniczych, konieczne było zamknięcie przestrzeni powietrznej nad lotniskiem w Wilnie i przekierowanie 12 lotów. Litewskie władze określiły ten incydent jako największy jak dotąd przypadek naruszenia litewskiej przestrzeni powietrznej przez balony.

W odpowiedzi na rosnącą liczbę takich incydentów, litewski parlament przyjął przepisy umożliwiające służbom zestrzeliwanie balonów meteorologicznych, dronów i innych obiektów latających zawierających kontrabandę. Funkcjonariusze wszystkich organów uprawnionych do użycia broni palnej w swoich obowiązkach mogą teraz podejmować takie działania.

Zamknięcie głównych lotnisk na Litwie z powodu nadlatujących balonów meteorologicznych z Białorusi podkreśla powagę sytuacji związanej z naruszeniem przestrzeni powietrznej. Litewskie władze podejmują zdecydowane kroki, w tym zmiany legislacyjne, aby skutecznie reagować na tego rodzaju zagrożenia.

