RMF FM podało informację, że nie żyje „Loczek”, jeden z najsłynniejszych polskich świadków koronnych. Mężczyzna przebywał w celu zakładu karnego w Tarnowie po tym, jak został aresztowany pod zarzutem potrójnego zabójstwa.

„Loczek” to jeden z najsłynniejszych polskich świadków koronnych. Jego zeznania pozwoliły na rozbicie gangu Janusza T., znanego szerzej pod pseudonimem Krakowiak. Był to jeden z najbardziej niebezpiecznych i jednocześnie najbrutalniejszych gangsterów lat 90.

Świadek koronny trafił do aresztu śledczego w Tarnowie pod koniec listopada ubiegłego roku. Otrzymał zarzut potrójnego zabójstwa. Do zbrodni miało dojść w 2000 roku w Jurczycach pod Krakowem, gdzie w jednym z domów zabito 44-letnią kobietę, jej 37-letniego partnera oraz 30-letniego mężczyznę, który przyjechał do pary prawdopodobnie w interesach.

Z ustaleń RMF FM wynika, że „Loczek” otrzymał w areszcie status „N”, co oznacza „niebezpiecznego przestępcę”, a jego cela miała być monitorowana. Chociaż był aresztowany, nie stracił statusu świadka koronnego, ponieważ nie został póki co prawomocnie skazany.

Teraz RMF FM podaje, że ciało mężczyzny znaleziono w celi zakładu karnego w Tarnowie. Przyczyny jego śmierci nie są na ten moment znane.

Źr.: RMF FM