Lokomotiw Moskwa przypomina w ostatnim czasie najpiękniejsze gole strzelone przez swoich zawodników. Nie mogło wśród nich zabraknąć oczywiście Grzegorza Krychowiaka, który doskonale odnalazł się w stolicy Rosji. Polak strzelił piękną bramkę w meczu z Uralem Jekaterynburg.

Grzegorz Krychowiak doskonale odnalazł się w Moskwie. Po gorszym okresie w karierze, związanym szczególnie z występami (a raczej z siedzeniem na ławce) w Paris Saint-Germain, polski pomocnik w końcu znalazł miejsce, w którym czuje się doskonale. To widać po wynikach. W 15 meczach w barwach Lokomotiwu Polak strzelił 8 bramek, co, jak na pomocnika, jest doskonałym rezultatem. Warto zaznaczyć, że tyle bramek udało mu się strzelić tylko w Stade de Reims, ale wówczas zajęło mu to aż 70 spotkań.

Nic więc dziwnego, że Krychowiak błyskawicznie stał się w Moskwie jedną z największych gwiazd. Kontrakt Polaka obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku, do Lokomotiwu trafił z PSG za 12 milionów euro.

Teraz rosyjska drużyna przypomniała jeden z największych wyczynów Krychowiaka. Chodzi o bramkę, którą Polak zdobył w meczu z Uralem Jekaterynburg. Krychowiak w 76. minucie spotkania przyjął piłkę klatką piersiową i z odległości około 20 metrów zdobył fantastycznego gola lewą nogą trafiając prosto w okienko. „Po prostu kosmos” – komentuje Lokomotiw na swoim profilu na Twitterze.

Продолжаем вспомнить лучшие забитые мячи уходящего года.

С левой по летящему мячу и точно в «девяточку» 🎯@GrzegKrychowiak и его гол в ворота «Урала» – просто космос 💫 pic.twitter.com/Y9Jt3caf5y — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 26, 2019

