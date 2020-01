Polskie Linie Lotnicze LOT od piątku do 9 lutego zawieszają rejsy do Pekinu. – informuje TVP Info. Powodem decyzji jest koronawiurs, który wywołał epidemię w Chinach. Do tej pory zmarło co najmniej 213 osób, a zakażenia potwierdzono u prawie 10 tys. Ponad 1,5 tys. przypadków określono jako ciężkie.

LOT poinformował o decyzji w oficjalnym komunikacie. „W związku z ogłoszonym przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO) komunikatem dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV i po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia i sztabem działającym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu rejsów do Pekinu do 9 lutego br. ” – czytamy.

Linie lotnicze LOT zawieszają połączenia z Pekinem do 9 lutego. Ma to związek z rozprzestrzeniającym się w Chinach koronawirusem. Dzisiejszy lot z Warszawy do Pekinu o 22:40 będzie ostatnim w tym kierunku. pic.twitter.com/uYgTiWTS7g — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) January 31, 2020

„Decyzja ta jest podyktowana szczególną troską o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa pasażerom i członkom załogi LOT-u.”– napisał w komunikacie LOT. Coraz więcej linii lotniczych z różnych państwa zawiesza swoje połączenia z Chinami.

Spółka wyśle do Pekinu jeszcze jeden samolot, aby zabrać stamtąd swój personel. „Samolot, który wyleci z Warszawy do Pekinu dzisiaj przywiezie do Polski członków załogi LOT-u pozostających w Chinach oraz tych pasażerów z Polski i Unii Europejskiej, którzy zdecydują się wrócić do kraju.” – mówi Michał Czernicki z LOT-u, cytowany przez RMF FM.

