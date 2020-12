Ministerstwo Zdrowia rozważa rekomendowanie wprowadzenia restrykcji w połączeniach z Wielką Brytanią – informuje Polsat News, powołując się na rzecznika resortu. Powodem decyzji jest nowy szczep koronawirusa, który niedawno wykryto na terenie Wysp Brytyjskich. Niektóre państwa europejskie już zawiesiły loty do Anglii.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z Polsat News potwierdził, że resort rozważa rekomendowanie restrykcji dotyczących połączeń z Wielką Brytanią. Na razie jednak nie wiadomo, czy loty do Anglii zostaną zawieszone, czy rozważane są jeszcze inne działania.

Zawieszają loty do Anglii

„Ministerstwo może rekomendować i będzie to czynić” – poinformował rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jeśli polskie władze zdecydują się na taki krok, to podążą za takimi państwami jak Holandia, Belgia i Włochy. Tamtejsze władze już zawiesiły loty do Anglii.

Jednocześnie rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski zapewnił, że polski przewoźnik dostosuje się do rządowych restrykcji. „To jest pytanie bardziej do władz. Jak tylko pojawią się takie regulacje, to oczywiście się do nich dostosujemy” – zapewnił.

Nowy szczep koronawirusa

Kilka dni temu Wielka Brytania poinformowała, że na terenie tego kraju wykryto nowy szczep koronawirusa. Już wtedy informowano, że rozprzestrzenia się dużo szybciej, niż pierwsza odmiana. Teraz z kolei brytyjski minister zdrowia Matt Hancock oznajmił, że „to wymknęło się spod kontroli”.

„To wymknęło się spod kontroli i musimy nad tym znów zapanować” – przyznał w wywiadzie dla BBC brytyjski minister zdrowia. „Naprawdę martwię się o to, jak sobie poradzi krajowa służba zdrowia” – powiedział w niedzielę Hancock. Brytyjscy naukowcy informowali niedawno, że nowy szczep koronawirusa rozprzestrzenia się dużo szybciej.

