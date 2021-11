Alaksandr Łukaszenka prowokuje migrantów do ataków na Polskę. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował o szczegółach wizyty dyktatora w magazynach Bremino w Bruzgach. – Dyktator cynicznie zachęcał migrantów do atakowania granicy Polski i parcia na Zachód – czytamy.

Alaksandr Łukaszenka pojawił się w piątek na granicy polsko-białoruskiej. Podczas wizyty w magazynach Bremino w Bruzgach zwrócił się do migrantów. Przywódca białoruskiego reżimu wygłosił prowokacyjne przemówienie.

-Dziś u migrantów skupionych w Magazynach Bremino w Bruzgach propagandowe spotkanie z A. Łukaszenką. Dyktator cynicznie zachęcał migrantów do atakowania granicy Polski i parcia na Zachód, choć wie, że dostanie się do RP w ten sposób jest niemożliwe – relacjonuje Stanisław Żaryn.

Podczas wystąpienia, Łukaszenka zapowiedział, że „zrobi wszystko” czego tylko chcą migranci. – Jeżeli Niemcy i Polacy nie chcą mnie dzisiaj słuchać, to nie moja wina. Zrobię, co zechcecie, nawet oznaczałoby to skrzywdzenie Polaków i innych. Ale musicie zdać sobie sprawę, że nie możemy rozpocząć wojny, by wymusić korytarz przez Polskę do Niemiec – podkreślił.

