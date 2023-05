Od kilku dni narastają spekulacje o tym, gdzie przebywa obecnie Aleksandr Łukaszenka. Pojawiły się doniesienia o jego problemach zdrowotnych i pobycie w szpitalu. Tymczasem okazuje się, że prawda może być dużo bardziej brutalna.

Od pewnego czasu nasiliły się spekulacje dotyczące stanu zdrowia, w jakim jest Łukaszenka. Ostatni raz publicznie widziano go 9 maja na uroczystościach w Rosji. Jednak już wtedy zrezygnował z części punktów programu. Po powrocie do Mińska odwołane zostały spotkania Łukaszenki z jego udziałem. Pojawiły się doniesienia o tym, że białoruski przywódca trafił ponoć do szpitala.

Tymczasem amerykański dziennikarz, korespondent „Kyiv Post” i analityk polityczny Jason Jay Smart przedstawił informacje, które przekazał mu białoruski opozycjonista. Wynika z nich jednoznacznie, że Aleksandr Łukaszenka padł ofiarą zamachu na swoje życie poprzez otrucie.

„Łukaszenka miał rozległy zawał mięśnia sercowego, prawdopodobnie został wprowadzony przez lekarzy w śpiączkę farmakologiczną. Rosjanie otruli go tak samo, jak Makieja” – napisał informator dziennikarza, a ten zacytował wiadomość, ale nie podał personaliów swojego źródła.

W listopadzie ubiegłego roku niespodziewanie zmarł 64-letni Uładzimir Makiej, minister spraw zagranicznych Białorusi. Oficjalnie poinformowano, że przyczyny śmierci były naturalne. Jednak już wówczas pojawiały się pogłoski o możliwym otruciu polityka. Co więcej, po tamtym wydarzeniu Łukaszenka miał nakazać wymianę kucharza i ochrony.

Źr. dorzeczy.pl