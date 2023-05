Andrzej Duda zabrał głos na temat niezidentyfikowanego obiektu latającego, jaki wleciał do Polski ze strony Białorusi. Prezydent apelował o spokój i zapewnił, że „wszystkie ważne sprawy są pod kontrolą”.

Prezydent Duda obserwował ćwiczenia Sił Zbrojnych RP – Anakonda-23. Odniósł się też do sprawy tajemniczego latającego obiektu. „Działamy bardzo spokojnie, konsekwentnie i apeluję o to, by działać w sposób spokojny i bez emocji. Wyciągamy wnioski ze wszystkich zdarzeń, które mają miejsce. One są dla nas nowe” – mówił.

„Polska i polskie wojsko nie widziało na naszym terytorium i nad naszym terytorium takich zdarzeń od wielu dziesięcioleci” – mówił Duda.

„Są procedury, które weryfikujemy, które na bieżąco sprawdzamy, które analizujemy. Jedne funkcjonowały do tej pory lepiej – były poprawiane, jeżeli coś było nie dobrego; inne nie funkcjonowały – bo nie było takiej potrzeby. Pojawiają się sytuacje, kiedy te procedury są uruchamiane de facto po raz pierwszy” – mówił prezydent Duda.

„Nie mogę tutaj mówić o szczegółach, zwłaszcza ostatnich zdarzeń, dlatego że większość z nich jest objęta klauzulą tajności. Apeluję również o to, aby tę klauzulę tajności w sposób zdecydowany przestrzegać, bo jest to niezwykle ważne. Wiemy doskonale, kto dzisiaj jest potencjalnym przeciwnikiem. Przeciwnik nie powinien słyszeć ani wiedzieć za dużo” – powiedział prezydent Duda.

Źr. tvp.info