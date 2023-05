Klawisz, czyli autor bloga „Służba Więzienna Okiem Klawisza” opublikował krótkie nagranie poświęcone tragedii 8-letniego Kamilka ze Śląska. Mężczyzna już wcześniej komentował tę sprawę. Tym razem zwrócił uwagę na funkcjonariuszy służby więziennej.

Zaraz po śmierci Kamilka, Klawisz opublikował krótki wpis na Facebooku, który odbił się ogromnych echem. „Chłopczyku… Nie usłyszysz tego, ale wiedz, że przypilnujemy go, by nikomu krzywdy już nie zrobił…” – pisał wywołując lawinę komentarzy.

Tym razem mężczyzna opublikował nagranie. „Funkcjonariusz przez wiele lat będzie musiał tę mordę oglądać codziennie. Będzie musiał patrzeć temu… już nie chcę używać pewnych słów, prawie człowiekowi, w oczy, ale będzie musiał zagryźć zęby” – mówi Klawisz. „Mimo to, że w jego głowie będzie się po prostu rodziła chęć zrobienia krzywdy temu oprawcy. Ale on nic nie będzie mógł zrobić. On będzie musiał patrzeć na tego palanta przez wiele, wiele lat. I będzie to musiał znosić w swojej głowie” – dodał.

Klawisz zaapelował do rządu o zwrócenie uwagi na służbę funkcjonariuszy więziennych. Zauważył, że funkcjonariusze Służby Więziennej każdego dnia muszą oglądać oprawcę Kamilka i wielu innych przestępców, a do tego chronić ich, żeby ”nie daj Boże, kolega z celi obok nie zrobił temu oprawcy krzywdy”.

„Bo taki funkcjonariusz za niedopełnienie obowiązków pójdzie siedzieć” – powiedział.

Przeczytaj również:

Źr. facebook; o2.pl