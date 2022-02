Maciej Dąbrowski, który prowadzi kanał na YouTube o nazwie „Z dvpy”, postanowił opublikować parodię nagrań z udziałem Mateusza Morawieckiego. Nawiązał przy tym również do „dziwnej miny” premiera, o której głośno było w ostatnich dniach.

„Mina Morawieckiego” to jedno z najczęściej wyszukiwanych haseł w sieci w ostatnim czasie. Mowa rzecz jasna o dość nietypowym wyrazie twarzy premiera, który uwieczniły kamery TVP, a następnie pokazano to w „Wiadomościach TVP”.

W materiale, który dotyczył osoby śp. Jana Olszewskiego, widzimy premiera, którego mimika twarzy wygląda dość nietypowo. W pewnym momencie zwraca się do niego stojący obok Antoni Macierewicz, a Morawiecki, znów z dziwnym wyrazem twarzy, rusza w jego stronę. Zdarzenie wywołało rzecz jasna ogromne zainteresowanie mediów, jednak do sieci trafiło również nagranie, które pokazuje całą sytuację z nieco innego ujęcia. Tam nie wygląda to już tak „spektakularnie”. Więcej TUTAJ.

Pomimo tego „miną Morawieckiego” zainteresowali się internauci, którzy publikują w sieci rozmaite memy. Zaczynają pojawiać się również parodie wideo. Autorem jednej z nich jest Maciej Dąbrowski, który prowadzi popularny kanał „Z dvpy”.

Maciej Dąbrowski sparodiował „minę Morawieckiego”. Przesadził?

Maciej Dąbrowski w ramach swojej działalności na YouTube prowadzi cykliczny program pod nazwą „Zdvpping”. Polega on na podkładaniu głosu (dubbingowaniu) pod wypowiedzi rozmaitych, głównie popularnych i znanych osoby. W ten sposób youtuber tworzy zupełnie nowe historie z ich udziałem, które, co trzeba przyznać, bawią jego widzów.

Ostatnio Dąbrowski postanowił zażartować sobie z premiera Mateusza Morawieckiego. W ramach parodii zebrał kilka nagrań z udziałem premiera i podłożył pod niego swój głos. W efekcie słyszmy premiera, który opowiada m.in. o tym, że „Polska jest lepsza od Niemiec” lub, że „wirusa nie ma, bo jest zimno”.

W nagraniu Dąbrowski użył również ujęcia z dziwną miną premiera. Podłożył w niej głos zarówno pod Mateusza Morawieckiego, jak i Antoniego Macierewicza. Na filmie słyszymy, jak youtuber „wciela się” w byłego ministra obrony narodowej i zwraca się do Morawieckiego słowami: „Ej, Mateusz wstawaj! Zes****ś się!”.

Czy Waszym zdaniem Maciej Dąbrowski przesadził?