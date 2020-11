Antoni Macierewicz opublikował w sieci nagranie, w którym jednoznacznie stanął po stronie uczestników Marszu Niepodległości. Wczoraj policja podjęła brutalną interwencję względem demonstrantów. Funkcjonariusze użyli pałek, gazu i armatek wodnych. Wiceszef PiS i były szef MON publicznie obwinił stróżów prawa o nadużycia.

Macierewicz opublikował w sieci nagranie, na którym towarzyszą mu dwie inne osoby. „Wspaniały marsz. Powiedziałbym, byłby wspaniały. Bo był dzięki patriotyzmowi polskiej młodzieży. Tylko, że doszło do wydarzeń, które muszą zostać wyjaśnione. Doszło do sytuacji, w której policja strzelała do ludzi. Strzelała do ludzi, choć to Antifa zaatakowała polskich patriotów. Nie wiem, kto wydał ten rozkaz, to musi zostać wyjaśnione” – mówił.

Polityk nawiązał także do wstrząsającej sprawy postrzelenia w twarz słynnego fotoreportera „Tygodnika Solidarność” Tomasza Gutrego. „Został postrzelony w twarz, z bliskiej odległości. To należy wyjaśnić i wyciągnąć konsekwencje wobec winnych” – powiedział Macierewicz.

Macierewicz dodał, że „ta młodzież patriotyczna, która przeszła przez Warszawę po to, żeby powiedzieć, że jest za niepodległością, za wiarą, za patriotyzmem, że chce odbudować Polskę silną, która czerpie z tysiącletniej historii, która chce chronić życie, która chce ochronić nasz dorobek, ta młodzież jest zszokowana”.

Macierewicz: „Jestem pewien, że to przezwyciężymy”

„Nie może być tak, by policja wtedy, gdy dochodzi do marszów i ataków na Kościół mówiła, że jest neutralna, a wtedy, gdy czcimy pamięć naszej niepodległości, wielkich bohaterów niepodległości, strzela do polskich patriotów” – oświadczył wiceprezes PiS.

„Ale jestem pewien, że to przezwyciężymy. Ta siła, która dziś została pokazana, siła polskiego społeczeństwa, polskiego narodu, a zwłaszcza młodzieży polskiej, ta wielka siła jest zdolna do zjednoczenia polskiej prawicy, do wyciagnięcia konsekwencji ze wszystkiego, co się stało, ale przede wszystkim stworzenia takiego układu politycznego, który będzie zdolny przeciwstawić się wszystkim zagrożeniom, które stoją przed Polską” – powiedział Macierewicz.

Źr. twitter; dorzeczy.pl