Antoni Macierewicz na antenie Polskiego Radia 24 bardzo ostro krytykował polskich europosłów, którzy zagłosowali za rezolucją Parlamentu Europejskiego uderzającą w Polskę i Węgry. Za dokumentem głosowali eurodeputowani związani z obecną opozycją.

Po burzliwej debacie w czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której stwierdzono, że sytuacja w Polsce i na Węgrzech pogarsza się. Dlatego Komisja Europejska i Rada UE powinny wykorzystać dostępne narzędzia, by wyeliminować ryzyko naruszania wartości unijnych. Za rezolucją zagłosowali także polscy europarlamentarzyści z PO, PSL i Wiosny.

Macierewicz krytycznie odniósł się do rezolucji. „Wypowiedzi posłów PE, francuskich, niemieckich i wielu innych były jasne: Polska ma być kolonią Brukseli. Francja ma prawo być niepodległa, Niemcy mają prawo być niepodległe, Hiszpania ma prawo do własnego sądownictwa.” – powiedział. „Ale w przypadku Polski, jeśli polskie sądownictwo ma być suwerenne, to znaczy, że Polska wychodzi z Unii Europejskiej. Nasze warunki uczestnictwa w UE zostały bardzo jasno zdefiniowane: mamy być kolonią Brukseli. Na to nie można się zgodzić.” – stwierdził.

Macierewicz ostro o europosłach z opozycji

Mocno oberwało się również polskim europosłom popierającym rezolucję. „Jest rzeczą wstrząsającą rozwój ruchu targowickiego w Polsce. Zarówno SLD, PSL, Platforma czy Koalicja Obywatelska opowiedziały się za rezygnacją z polskiej niepodległości, suwerenności.” – grzmiał Macierewicz. „Tu nie ma miejsca na dwuznaczności. Trzeba jasno powiedzieć, co jest dobre, co jest złe.” – dodał.

„Nie można traktować jako polskich polityków ludzi, którzy wyrzekają się niepodległości.” – kontynuował Macierewicz. „Proszę bardzo, jeśli chcą się zapisać do pana Putina, do pani Merkel, każdy ma prawo zmienić narodowość, przynależność państwową, nic mi do tego. Ale niech nie udają, że są Polakami. Bo obywatel Polski, który atakuje własną ojczyznę, rezygnuje z polskiego obywatelstwa i ze wszystkich przywilejów i obowiązków, które są z tym związane.” – stwierdził.

Źr. polsatnews.pl