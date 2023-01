Makabryczne odkrycie w budynku przy ul. Tymienieckiego w Łodzi. Na klatce schodowej natrafiono na zwłoki mężczyzny i kobiety. Prokuratura przekazała, że zmarli mieli „liczne rany kłute”. W związku ze sprawą zatrzymano jedną osobę.

Zwłoki znaleziono w niedzielę rano. Więcej szczegółów makabrycznej zbrodni w rozmowie z Interią ujawnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. „Służby otrzymały informację o znalezieniu dwóch zakrwawionych ciał na klatce schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Tymienieckiego w Łodzi przed godziną 4” – przekazał.

Wiadomo, że ofiarami są 30-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna. „Kobietę próbowano reanimować, ale okazała się ona bezskuteczna” – powiedział Interii Kopania. „Jej ciało znaleziono na niższej kondygnacji budynku. Z kolei zwłoki mężczyzny znajdowały się kondygnację wyżej” – wyjaśnił.

W pobliżu miejsca zbrodni znaleziono nóż. Śledczy zakładają, że to narzędzie zbrodni, bo zwłoki miały liczne ślady ran zadanych ostrym narzędziem.

Zatrzymano już podejrzanego. To 35-letni mężczyzna. „Mężczyzna próbował bez kurtki dobijać się do kościoła” – ujawnił Kopania. Rzecznik dodał, że podejrzany zachowywał się w taki sposób, że zdecydowano od razu zawieźć go do szpitala.

„Wiadomo, że to on wynajął w sobotę mieszkanie, gdzie doszło do zdarzenia” – powiedział Kopania. Dodał, że prawdopodobnie odbywało się tam spotkanie towarzyskie, a wstępne wyniki toksykologii wykazały, że oprócz alkoholu na imprezie zażywano także narkotyki.

Źr. Interia