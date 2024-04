Dramatyczne zdarzenie w Niemczech. 13-latek zamordował 31-letniego mężczyznę. Lokalne media podają, że to Polak.

Niemiecka policja podaje, że do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w porcie Dortmund. Ze wstępnych ustaleń wynika, że grupa chłopców bułgarskiego pochodzenia, w wieku od 13 do 15 lat, spotkała się tam z dziewczynami.

„Bild”, czyli popularny niemiecki tabloid, informuje, że młodzież odurzała się na miejscu gazem rozweselającym. W tym samym czasie w porcie Dortmund przebywała grupa bezdomnych Polaków. Pomiędzy grupami miało dojść do sprzeczki.

Od słowa do słowa utarczka przerodziła się w regularną bijatykę. Około godziny 18:30 wszystko dostrzegli świadkowie, którzy natychmiast powiadomili o bójce właściwe służby.

13-latek zabił Polaka

Niestety, na miejscu doszło do prawdziwej makabry. Ustalono bowiem, że w trakcie bójki 13-latek z Bułgarii miał kilkukrotnie dźgnąć nożem bezdomnego Polaka. Ranny mężczyzna spadł do wody – do kanału portowego.

Ostatkiem sił wydostał się jednak na brzeg i zaczął wzywać pomoc. Tej udzielono, jednak pomimo reanimacji 31-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Polak zmarł.

Policja, która przybyła na miejsce natychmiast wszczęła poszukiwania sprawców. Psy podjęły trop, dodatkowo w krzakach znaleziono nóż – prawdopodobne narzędzie zbrodni. Chwilę później funkcjonariusze zatrzymali grupę nastolatków. Na nagraniu zarejestrowanym telefonem jednego z nich widać, jak młody mężczyzna zadaje ciosy nożem bezdomnemu Polakowi. 13-latek nie przyznaje się do winy, choć zdaniem śledczych nie ma tu mowy o samoobronie. Podejrzany o zamordowanie 31-latka nie będzie odpowiadał za popełnienie zbrodni z uwagi na młody wiek.

