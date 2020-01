Adam Małysz w rozmowie z „Super Expressem” mówi o słabościach rozwoju polskich skoków narciarskich. Przyznał, że na pewnym etapie szkolenia młodzieży pojawia się poważny problem.

Małysz odniósł się do ostatnich sukcesów Kubackiego. „Dawid zmienił technikę i łatwiej mu jest skakać daleko. Wcześniej on wylatywał bardzo wysoko i w drugiej fazie szybko spadał, bo prędkość była wyhamowana.” – wspomniał. „Dziś skacze inaczej, dużo szybciej go nakręca z progu i nie traci prędkości w drugiej fazie.” – zwrócił uwagę.

Czytaj także: Atalanta rozbiła Torino. Cudowna bramka z połowy boiska! [WIDEO]

Dawny polski mistrz przyznał, że pomimo słabego wyniku w konkursie drużynowym, to w niedzielę może być inaczej. W jego ocenie zarówno Dawid Kubacki, jak i Piotr Żyła, a także Kamil Stoch powalczą dzisiaj o miejsca na podium. „A pozostali, czyli Olek Zniszczoł i Maciek Kot będą walczyli o awans do trzydziestki.” – przyznał Małysz. „Stać ich na to, żeby być nawet w pierwszej dwudziestce. Muszą tylko skoczyć bardzo dobrze.” – podkreślił.

Małysz dostrzega problem

W dalszej części rozmowy z „SE” były skoczek zwrócił uwagę na pewien problem w szkoleniu młodzieży. „Przypominałem w związku, że jest lekka dziura i kiedyś ona wyjdzie. Młodzież dochodzi do pewnego wieku i znika.” – powiedział Małysz. „Młodzież mamy. Ostatnio w Chochołowie wystartowało 150 zawodników.” – zauważył.

Czytaj także: Prezydent Chin ostrzega: „Epidemia rozwija się coraz szybciej”

„Można powiedzieć, że to masakra. Ale problemem jest to, że jak zawodnikom przestaje iść, to muszą skończyć ze skokami i pójść do pracy, bo przecież mają rodziny. To są dorośli ludzie, którzy potrzebują pieniędzy, a nie mają stypendiów i sponsorów. Z drugiej strony nie można oczekiwać, że jeśli ktoś skacze słabo, powinien dostawać pensję.” – podsumował Małysz.

Źr. se.pl