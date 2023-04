Końcówka sezonu w skokach narciarskich upłynęła pod znakiem ogromnego dramatu Dawida Kubackiego. Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie z TVP Sport zapowiedział, że zrobi dla Kubackiego coś wyjątkowego. Przed laty również on sam mógł liczyć na takie wsparcie.

Z powodu ciężkiej choroby żony Dawid Kubacki zrezygnował z walki w końcówce sezonu. Polski skoczek otrzymał wsparcie od całej społeczności skoków narciarskich, również ze strony zawodników z innych krajów.

Kubacki zapewnił, że będzie chciał wrócić do skoków. Adam Małysz poinformował, że jest gotów przygotować dla Kubackiego indywidualny tok przygotowań, jeśli z powodu choroby jego żony okaże się to konieczne.

„Właściwie mogę teraz wziąć to na barki i odpowiedzieć za cały zarząd. Nikt nie będzie miał z tym problemów. Możemy stworzyć indywidualne warunki Dawidowi. Wiemy, w jakiej jest sytuacji. Do tego to zawodnik, który wiele osiągnął i ma prawo do udogodnień” – powiedział Małysz.

Dawny mistrz przypomniał, że również one przed laty korzystał z takiej formy przygotowań. „Zawodnik jest w stanie się przygotować indywidualnie. Ja sam przygotowywałem się z własnym teamem. To nie jest proste, jeśli wyszłoby tak, że nie będzie wyjeżdżał… Na pewno musisz mieć porównanie do innych. Ale akurat tu jest na tyle dobrze, że Dawid mógłby porównywać się z naszymi chłopakami, a więc jedynymi z najlepszych na świecie. Sądzę, że trenując indywidualnie może przygotować się na najwyższym poziomie” – powiedział.

Źr. TVP Sport