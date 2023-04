Dawid Kubacki udzielił wywiadu dla serwisu WP Sportowe Fakty. Podczas rozmowy odpowiedział na pytanie, kiedy jego żona wyjdzie ze szpitala.

Stan żony Dawida Kubackiego się poprawia. Skoczek w niedawnych wywiadach przyznawał, że parametry zdrowotne Marty Kubackiej wciąż się zmieniają, oczywiście na plus. Dodał również, że niektórzy lekarze traktują to nawet w kategoriach cudu.

Reprezentant Polski udzielił kolejnego wywiadu dla serwisu WP Sportowe Fakty. Podczas rozmowy odniósł się m.in. do kwestii tego, kiedy jego małżonka opuści szpital po zaawansowanych problemach kardiologicznych.

Dawid Kubacki nie chciał jednak mówić wprost. Wreszcie zdecydował się jednak na określenie ram czasowych dotyczących tego, w jakim okresie Marta Kubacka może wrócić do normalnego funkcjonowania poza placówką medyczną.

Dawid Kubacki odpowiedział, kiedy jego żona wyjdzie ze szpitala

– Nie stanie się to na dniach, jest raczej kwestią tygodni – powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty. – Ale nie miesięcy i to jest dla nas budujące – dodał.

– Mamy nadzieję, że czwartą rocznicę ślubu, którą będziemy mieli 1 maja, poświętujemy już w domu – powiedział skoczek narciarski w rozmowie z portalem.

– Pierwsze dwa, trzy dni po tym, jak Marta trafiła do szpitala, były dla mnie tak ciężkie, że trudno było mi zebrać myśli. Jedyne, co mi się udało, to napisanie w mediach społecznościowych informacji wyjaśniającej, dlaczego się wycofałem, żeby uciąć w ten sposób wszelkie plotki. Po zamieszczeniu tego posta popłynęła w naszym kierunku wielka fala wsparcia – dodał.

