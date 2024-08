Natalia Kaczmarek awansowała do do finału biegu na 400 m. Następnie pobiegła tak, że zajęła trzecie miejsce.

W półfinale Natalia Kaczmarek wygrała swój bieg i uzyskała trzeci rezultat w całej stawce – 49,44 s. Lepsze wyniki uzyskały tylko dwie zawodniczki, czyli Salwa Eid Naser oraz Marileidy Paulino.

O godzinie 20:00 rozpoczął się natomiast wielki finał, na którym Natalia Kaczmarek wyszła niezwykle skupiona, bez charakterystycznego dla niej uśmiechu. Widać było, że jest zogniskowana tylko na jednym celu.

Od początku biegła mocnym, równym tempem. Po połowie biegu wydawało się, że pisane będzie najgorsze dla sportowca czwarte miejsce, jednak wtedy ruszyła z kopyta. Na ostatniej prostej wyszła na trzecie miejsce!

Na metę wbiegła z czasem 48,95 s, co dało jej brązowy medal! Co ciekawe, jest to pierwszy krążek dla Polski na 400 metrów na igrzyskach od 48 lat. Złoto zdobyła Marileidy Paulino. Srebrny medal zawisł na szyi Salwy Eid Naser.

