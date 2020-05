Marcin Kydryński to kolejny dziennikarz, który zdecydował się odejść z radiowej Trójki. Ogłosił to słuchaczom dziś podczas audycji „Siesta”. Nagranie z poruszającego momentu trafiło już do sieci.

„Twój ból jest lepszy niż mój” to najnowsza piosenka Kazika. Wokalista ostro uderza w niej w Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o sytuację sprzed kilku tygodni, gdy prezes PiS mógł swobodnie wejść na Cmentarz Powązkowski w Warszawie, podczas gdy dla innych był on zamknięty.

Piosenka wygrała ostatnie notowanie Listy Przebojów Trójki. Jednak już następnego dnia zestawienie zniknęło ze strony internetowej. Redaktor naczelny Trójki wydał oświadczenie, w którym poinformował, że głosowanie zostało unieważnione, ponieważ doszukano się manipulacji przy liczeniu głosów.

Cała sytuacja spotkała się z bardzo ostrymi reakcjami. Po 38 latach z Polskiego Radia odszedł Marek Niedźwiecki. Trójkę bojkotuje też wielu artystów, między innymi Organek, Artur Rojek czy Dawid Podsiadło. Dziś po 31 latach pracy z Trójki odszedł również Marcin Kydryński.

Jego audycja pt. „Siesta” w związku z pandemią została wstrzymana i przez ostatnie tygodnie nie było jej na antenie. Dziś wróciła, jednak nie na długo. „Nazywam się Marcin Kydryński. Powróciłem do Trójki. Ale czy mogło być inaczej? Przecież dla prawdziwego dżentelmena nawet własna śmierć nie może być żadną wymówką. Jakkolwiek zwykle cenię sobie maniery Anglików, to ich zwyczaj wychodzenia z przyjęcia bez pożegnania z wszystkimi, a jedynie z gospodarzem – po angielsku, jak przyjęło się mówić – wydaje mi się w zaistniałej sytuacji niefortunne” – powiedział.

Dziennikarz postanowił pożegnać się ze słuchaczami na antenie. „Przyszedł zatem się pożegnać po prostu . Bo przecież mieliśmy nie najgorsze party, prawda? Trwało całych 31 lat. Przed nami ostatnia „Siesta” – powiedział.

Oczywiście nie zabrakło też nawiązania do obecnej sytuacji. „Mamy trzy wyjścia – albo sięgniemy po pieśni protestu przeciwko tyranom… Tych tyranów i pieśni wszak nie brakuje. Możemy uderzyć w ton łzawy i puścić utwór „Ta ostatnia niedziela”. Albo, co wydaje mi się najwłaściwsze, po raz ostatni sprawimy sobie przyjemność muzyką, którą kochamy. A branie się za bary ze złoczyńcami zostawimy ludziom, którzy się na tym znają. Na przykład Kazikowi…” – mówił.

Nagranie z poruszającego momentu pożegnania podczas audycji trafiło do sieci. Można go posłuchać poniżej.

Posłuchajcie, bo może Was ominęło. Warto, do końca. Nagrałem specjalnie dla Was przed dwiema minutami. Nie pożałujecie👌🏼👌🏼👌🏼Brawo, Marcin!Trójka – Program 3 Polskiego Radia #trójka #polska #koniec Opublikowany przez Mariusz Szczygieł Niedziela, 17 maja 2020

