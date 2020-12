Na linii Marcin Najman – Mateusz Borek od pewnego czasu iskrzy. Ostatnio emocje znów wzięły górę. Sportowiec nagrał bowiem wideobloga, w którym uderzył w znanego dziennikarza i komentatora sportowego.

Marcin Najman to niekwestionowana gwiazda ostatnich tygodni w mediach społecznościowych. Wszystko za sprawą jego przygotowań, a następnie samej walki z Don Kasjo podczas FAME MMA. Ta zakończyła się skandalem, ponieważ były pięściarz złamał zasady i użył niedozwolonych chwytów.

Zachowanie Najmana podczas gali FAME MMA skomentował m.in. wspomniany wcześniej Mateusz Borek. „Jeżeli dwa miesiące nikogo nie kopiesz i nikogo nie obalasz, tylko sparujesz na zasadach boksu, to co ci się musi włączyć w głowie, żebyś nagle miał obalić albo kogoś kopnąć? Albo w ogóle nie trenowałeś, albo jesteś tak przerażony, że w ogóle nie wiesz, co robisz” – mówił dziennikarz. Więcej na ten temat TUTAJ.

To nie pierwszy raz, gdy Borek komentuje nietypowe zachowanie lub wypowiedzi Najmana. Co zaś o dziennikarzu sądzi sam zainteresowany? O to postanowił zapytać go jeden z internautów podczas wideobloga, które regularnie publikuje na YouTube sportowiec.

Marcin Najman vs Mateusz Borek. Mocne słowa byłego zawodnika FAME MMA

Podczas nagrania wyemitowanego w serwisie YouTube jeden z internautów zapytał Najmana, czy w ostatnich tygodniach zmienił zdanie na temat Mateusza Borka. Otrzymał odpowiedź twierdzącą.

„No muszę powiedzieć, że niestety tak” – powiedział Marcin Najman. „Mateusz Borek niestety wpier***a się zawsze tam, gdzie nie trzeba. Gdzie sprawy go za bardzo nie dotyczą. Poza tym ma bardzo duży problem, gdy się komentuje cokolwiek związane z nim” – uważa były zawodnik federacji FAME MMA. Najman przyznaje, że był tego naocznym świadkiem.

„Mateusz ma wiele swoich spraw, takich ciekawych, których nie chce poruszać. Z aferą tajską i udostępnieniem „kopyta” przez samego siebie” – dodał popularny „El Testosteron”.

Wypowiedź Najmana od 10:48