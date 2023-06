Szymon Marciniak wydał oficjalne oświadczenie. To odpowiedź na zarzuty antyrasistowskiego stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.

Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” wysłało do UEFA pismo ws. występu Szymona Marciniaka na konferencji „Everest”. Tej samej, na której wystąpił również jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen.

– Jesteśmy zszokowani i zbulwersowani publicznym skojarzeniem Marciniaka z Mentzenem i jego odmianą toksycznej skrajnie prawicowej polityki. Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami fair play, takimi jak równość i szacunek. Wzywamy sędziego do przyznania się do błędu. Jeśli tego nie zrobi, uważamy, że UEFA i FIFA powinny wyciągnąć konsekwencje – poinformował Rafał Pankowski, współzałożyciel „Nigdy Więcej”.

Oświadczenie wydała też UEFA. – UEFA i cała społeczność piłkarska brzydzi się „wartościami” promowanymi przez wspomnianą grupę i traktuje te doniesienia bardzo poważnie. Kolejne oświadczenie zostanie wydane jutro, po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami – napisano.

Szymon Marciniak przerywa milczenie i wydaje oświadczenie

Okazuje się, że głos zabrał też Szymon Marciniak. Polski arbiter, który został wyznaczony jako sędzia główny na zbliżających się finał Ligi Mistrzów, postanowił odnieść się do zarzutów postawionych przez „Nigdy Więcej”.

Sędzia wysłał więc oświadczenie bezpośrednio do stowarzyszenia, a jego członkowie zamieścili je na Twitterze. – Będąc od wielu lat międzynarodowym sędzią piłkarskim, zawsze na pierwszym miejscu stawiam fair play oraz szacunek do drugiego człowieka i pragnę przekazywać te najwyższe wartości innym. Zawsze odcinam się od przejawów rasizmu i antysemityzmu i braku tolerancji, co pokazuję na meczach, na których sędziuję. Zawsze mówię stop nienawiści i będę propagować, że najważniejsze jest bycie dobrym człowiekiem – podkreślił sędzia piłkarski.

OŚWIADCZENIE SZYMONA MARCINIAKA NADESŁANE DO STOW. „NIGDY WIĘCEJ”:

OŚWIADCZENIE SZYMONA MARCINIAKA NADESŁANE DO STOW. „NIGDY WIĘCEJ":

Będąc od wielu lat międzynarodowym sędzią piłkarskim, zawsze na pierwszym miejscu stawiam fair play oraz szacunek do drugiego człowieka i pragnę przekazywać te najwyższe wartości innym.

