Mam nadzieje, że prokuratura znajdzie autorów tej grafiki, ukrywających się za stroną w internecie, a sąd nie będzie pobłażliwy – napisał warszawski radny Jan Strzeżek. Polityk Porozumienia zareagował tak na mema, na którym występuje „Margot” jako Matka Boska.

W piątek dowiedzieliśmy się, że sąd zwolnił Michała Sz. „Margot” z aresztu tymczasowego. Wiadomość o wyjściu aktywisty LGBT na wolność została ogłoszona przez profil „Stop Bzdurom”. Autorzy zamieścili zdjęcie aktywisty pokazującego środkowy palec z tytułem: „POLSKO TY HÓJU PRZESTAŃ MI MARGOT ARESZTOWAĆ”.

Wpis profilu wywołał wielkie zamieszanie w sieci. Z jednej strony krytykowali go politycy i dziennikarze, z drugiej sympatycy lewicy byli wprost zachwyceni „odwagą” i „bezkompromisowością” aktywisty. Pojawiły się nawet modyfikacje zdjęcia.

Jedna z nich wprawiła w osłupienie prawicowych polityków. Występuje na niej „Margot”, jako Matka Boska. Jan Strzeżek z Porozumienia zapowiedział, że złoży pismo do prokuratury w tej sprawie. W poniedziałek przekazał szczegóły.

„Ukrywają się pod stroną na Facebooku, oczekują tolerancji, ale sami plują na wartości wyznawane przez większość społeczeństwa. Jutro o godzinie 11 złożę doniesienie do prokuratury na tych tęczowych hipokrytów z Art. 196KK za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Zero tolerancji” – napisał warszawski radny.

Dotrzymuję słowa! Złożyłem doniesienie do prokuratury z Art. 196kk w związku z obrzydliwą grafiką przedstawiająca Michała Sz. jako Matkę Boską. Mam nadzieje, że prokuratura znajdzie autorów tej grafiki, ukrywających się za stroną w internecie, a sąd nie będzie pobłażliwy. pic.twitter.com/esctt9fhBA — Jan Strzeżek (@JanStrzezek) August 31, 2020

„Dotrzymuję słowa! Złożyłem doniesienie do prokuratury z Art. 196kk w związku z obrzydliwą grafiką przedstawiająca Michała Sz. jako Matkę Boską. Mam nadzieje, że prokuratura znajdzie autorów tej grafiki, ukrywających się za stroną w internecie, a sąd nie będzie pobłażliwy” – ogłosił.

Źródło: Twitter