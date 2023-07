Naukowcy z NASA informują o przełomowym odkryciu na Marsie. Dokonał go na Czerwonej Planecie łazik Perseverance.

Okazuje się, że łazik, który eksploruje powierzchnię planety Mars, dokonał przełomowego odkrycia. Wykrył ślady związków organicznych w ogromnym kraterze o szerokości 45 km. Cząsteczki organiczne to związki chemiczne zbudowane głównie z węgla i wodoru oraz innych pierwiastków, takich jak tlen, azot, fosfor i siarka.

To ważna wskazówka dla naukowców, ponieważ wskazane związki organiczne często uznawane są za budulec życia. – Co ważne, mogą one powstać w wyniku procesów niezwiązanych z życiem, więc nie są same w sobie dowodem na życie. Potrzebowalibyśmy jeszcze dodatkowych dowodów, których nie można wyjaśnić procesami niebiologicznymi lub abiotycznymi – powiedział w Newsweekowi Joseph Razzell Hollis, doktor habilitowany w londyńskim Muzeum Historii Naturalnej.

Naukowiec podkreśla jednocześnie, że odkrycie jest bardzo ekscytujące, ponieważ – jak tłumaczy – substancje organiczne mogły przetrwać na Marsie nawet po miliardach lat degradacji.

Łazik Perseverance wykrył związki organiczne w ogromnym kraterze Jezero, który jest badany przez łazik od 2021 roku. Zdaniem naukowców krater był w przeszłości miejscem starożytnego jeziora, które funkcjonowało prawdopodobnie około 3 do 4 miliardów lat temu. Niektórzy twierdzą, że w zbiorniku mogły być warunki sprzyjające rozwojowi życia.

