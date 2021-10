Za niecały miesiąc ulicami Warszawy przejdzie kolejny Marsz Niepodległości. Organizatorzy zgromadzenia ogłosili hasło, pod jakim przejdzie tegoroczna manifestacja w Święto Niepodległości.

Środowiska narodowe już po raz 12. zorganizują Marsz Niepodległości. W ostatnich latach była to bodaj największa manifestacja w historii III RP. Tegoroczny marsz przejdzie ulicami Warszawy pod hasłem „Niepodległość nie na sprzedaż”. Początek: 11 listopada, godz. 11:11, Rondo Dmowskiego w Warszawie.

Hasło tegorocznego zgromadzenia przedstawili na konferencji prasowej przedstawiciele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Robert Bąkiewicz i Witold Tumanowicz. „Spotykamy się tutaj, żeby zaprosić wszystkich na Marsz Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada” – mówił Bąkiewicz.

Czytaj także: Jakubiak przypomniał pewne zdjęcie. „Nie możemy o tym zapomnieć”

Poinformował, że tegoroczne hasło odnosi się zarówno do wydarzeń historycznych, czyli odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także do wydarzeń bieżących. „Polska niepodległość była wywalczona przez wiele pokoleń Polaków, w 1918 roku została odzyskana i będziemy się do tego odnosić” – mówił. „Polska jest suwerennym i niepodległym państwem, które czuje się częścią Europy, bo zawsze w Europie była i będzie” – zaznaczył.

NIEPODLEGŁOŚĆ NIE NA SPRZEDAŻ pic.twitter.com/c0yJo0WPkr — Marsz Niepodległości (@StowMarszN) October 12, 2021

„11 listopada odkładamy na bok bieżące spory polityczne oraz flagi Unii Europejskiej. Maszerujemy wspólnie pod biało-czerwoną” – napisał na Twitterze Witold Tumanowicz.

Źr. dorzeczy.pl; twitter