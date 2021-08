Marszałek Senatu Tomasz Grodzki pojawił się na debacie Campus Polska Przyszłości. Polityk przedstawił propozycję naprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jego zdaniem, powinniśmy zlikwidować większość szpitali w naszym kraju.

Temat sytuacji polskiego systemu ochrony zdrowia pojawił się podczas debaty Campus Polska Przyszłości. Marszałek Senatu podczas swojej wypowiedzi podał przykład Danii, gdzie „radykalnie zmniejszono liczbę szpitali”. Miało to zadziałać korzystnie na jakość oferowanych tam usług.

Jak przytoczył Tomasz Grodzki, 16 lat temu w Danii były 132 szpitale na 5 milionów mieszkańców. Obecnie placówek pozostało tam 16. Jednocześnie marszałek Senatu zapewnił, że przedstawiciele zawodów medycznych nie stracili przy tym pracy.

Tomasz Grodzki przekonywał, że w tej sytuacji w Polsce powinno pozostać około 130 szpitali. Oznaczałoby to zmniejszenie liczby placówek o ponad 85 procent. „Zobaczcie. 16 szpitali na 5 milionów, to w Polsce powinno być 130 około na 40 milionów. A jest prawie tysiąc: bez ludzi, bez sprzętu. I jak tak będzie dalej, to nic z tego nie będzie” – powiedział.

No jednak szok.

Marszałek z Platformy Obywatelskiej chce zostawić 130 szpitali w Polsce, a pozostałe 870 zlikwidować 😱 pic.twitter.com/2YSKpPVVxJ — ɐllǝnuɐɯɯı (@gen_brygady) August 28, 2021

