Makabryczne odkrycie w Lubinie. W pobliżu lotniska spacerujące małżeństwo natrafiło na radiowóz z wybitą szybą, w którym znajdował się martwy policjant. Jak podaje „Puls Legnicy”, prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie doprowadzenia do samobójstwa na skutek namowy.

Przypadkowi przechodnie w pobliżu lotniska w Lubinie dostrzegli policyjny radiowóz z rozbitą szybą, co zwróciło ich uwagę. Podeszli do pojazdu, aby sprawdzić, co się stało. Wówczas dokonali makabrycznego odkrycia, bo dostrzegli, że wewnątrz znajduje się martwy policjant.

Jak poinformował „Puls Legnicy”, wszystko wskazuje na to, że policjant zastrzelił się ze służbowej broni. Funkcjonariusz pracował w policji od 16 lat. Wcześniej pełnił służbę w legnickiej drogówce.

„Prokuratura Rejonowa w Lubinie wszczęła śledztwo w sprawie czynu, który mógł polegać na doprowadzeniu do samobójstwa pokrzywdzonego na skutek namowy. Dotyczy to samobójczego pozbawienia życia jednego z policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. To policjant wydziału ruchu drogowego. Prokurator był na miejscu zdarzenia i wszczął śledztwo. Przeprowadzona została sekcja zwłok. Postępowanie trwa” – przekazała Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy w rozmowie z „Pulsem Legnicy”.

Źr. Radio ZET