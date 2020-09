View this post on Instagram

Kolejny dzień nagrań programu KOBIETA NA KRAŃCU ŚWIATA. Przyjechałam do Bejrutu, żeby spotkać się z wyjątkową Kobietą i opowiedzieć Wam Jej historię. Niedługo będziecie mieli okazję Ją poznać. A jak obecnie wygląda codzienność w Libanie? Czuć, że nastroje są napięte, ludzie są już zmęczeni chaosem politycznym, gospodarczym, brakiem perspektyw i tragicznym w skutkach wybuchem, który miał miejsce miesiąc temu. Wczorajszy pożar to kolejna tragedia, z którą Libańczycy muszą się zmierzyć. M. #kobietanakrancuswiata #womanattheendoftheworld #lebanon #martynawojciechowska