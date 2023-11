Mateusz Damięcki po raz pierwszy zabrał głos po śmierci swojego ojca. Maciej Damięcki zmarł 17 listopada 2023 roku.

Maciej Damięcki zmarł 17 listopada 2023 roku. Wcześniej stoczył długą walkę z poważną chorobą, która niestety okazała się przegrana. Teraz, po raz pierwszy od jego śmierci, głos zabrał jego syn, aktor Mateusz Damięcki.

Damięcki zamieścił instastories, w którym wystosował ważny apel skierowany do mężczyzn. – Movember to listopad przez M. Dlaczego M? Ponieważ jest to pierwsza litera angielskiego słowa „moustache”, czyli „wąsy”. Wąsy w tym przypadku są atrybutem męskości, a nie ma większego i lepszego dowodu na męskość niż odpowiedzialność. W tym wypadku odpowiedzialność to zdrowe życie nie tylko dla siebie, ale również dla swojego otoczenia – napisał Mateusz Damięcki.

– Żeby być zdrowym, musimy się badać. Panowie, apeluję: „Badajcie się”. Movember to taki miesiąc, w którym możemy poświęcić ten czas na zadbanie o siebie. Bo pamiętajcie, nie ma stawki większej niż życie – dodał Damięcki nawiązując do serialu, w którym wystąpił jego ojciec.

Na ten moment nie podano oficjalnej przyczyny śmierci Macieja Damięckiego. Wiadomo jednak, że aktor w przeszłości zmagał się z poważną chorobą nowotworową.

Przeczytaj również: