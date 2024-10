Policjanci z Bielska-Białej zatrzymali 17-latkę pod zarzutem usiłowania zabójstwa własnej matki. Jak wynika z ustaleń Radia Bielsko nieletnia nastolatka wpadła w furię, gdy jej matka odmówiła poczęstowania jej papierosem.

Rzecznik bielskiej prokuratury okręgowej, prokurator Paweł Nikiel przekazał w rozmowie z mediami, że nastolatka pchnęła nożem swoją matkę. Czyn zakwalifikowano jako usiłowanie zabójstwa.

„Pokrzywdzony został także brat dziewczyny, który w trakcie ataku na matkę został delikatnie ranny. Stan poszkodowanych nie wymagał hospitalizacji” – dodał prokurator.

Bezpośrednio po zdarzeniu 17-latka zbiegła z miejsca i ukryła się. Jej poszukiwania trwały dwa dni. Dopiero 22 października policjanci ją odnaleźli i zatrzymali. Następnie usłyszała zarzuty usiłowania zabójstwa matki oraz spowodowania obrażeń u młodszego brata.

Lokalne Radio Bielsko poinformowało, że dotarło do nieoficjalnej przyczyny ataku. Z tej relacji wynika, że matka odmówiła dziewczynie, gdy ta poprosiła o papierosa. To wywołało u niej wściekłość, pod wpływem której przystąpiła do ataku.

Sąd rejonowy przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec 17-latki tymczasowy areszt. Za usiłowanie zabójstwa grozi jej kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż osiem lat, 25 lat lub nawet dożywocie.

Źr. o2.pl