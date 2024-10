Przyjaciel zatrzymanego youtubera Buddy i jego partnerki przekazał od nich wiadomość. Mężczyzna znany jako Kamil z Ameryki zaznaczył jednak, że to będzie z jego strony ostatni komentarz dotyczący tej sprawy.

Zatrzymanie Buddy i kilku innych osób, w tym jego partnerki Grażynki odbiło się bardzo szerokim echem. Popularny youtuber usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która m.in. miała zajmować się organizacją nielegalnych gier hazardowych. Prokuratura oskarża zatrzymanych dodatkowo o wyłudzanie podatku VAT, wystawianie fałszywych faktur oraz pranie brudnych pieniędzy.

Przyjaciel Buddy znany jako Kamil z Ameryki opublikował wiadomość od youtubera. „Słuchajcie uważnie! To jest moja ostatnia wiadomość na temat Kamila i Grażynki! Dużo nie mogę powiedzieć na ten temat. Hejterzy na pewno swoje coś na ten temat powiedzą, ale g***o mnie to obchodzi” – rozpoczął swój wpis.

Przekazał prośbę od Buddy i Grażynki. „Dostałem wiadomość od Grażynki i Kamila, żeby nie rozmawiać na temat tej sprawy medialnie, i muszę uszanować ich decyzję. Myślę, że wiedzą co robią i życzę im jak najlepiej i oczywiście jestem za nimi do końca!” – napisał.

„Proszą was tak samo wszystkich, żeby to też uszanować i starać się jakoś z nami to przetrwać aż sprawa się wyrówna! Hejterzy i dużo innych będą mówić, co chcą, ale obiecuję wam, że żaden z nich nic konkretnego wam nie może powiedzieć, o co chodzi i co stanie się w przyszłość” – dodał.

Przeczytaj również:

Źr. Pudelek